Росія стягує техніку на Запорізьку лінію фронту - Іван Федоров

Також п'яні окупанти влаштовують на дорогах ДТП.

Російська війська продовжують звозити до Мелітополя техніку, а звідти вона йде на Запорізький напрямок. Серед техніки - Камази та "Тигри".

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федор у телеграм-каналі.

"Ворожа техніка прямує на Запорізьку лінію фронту і вдень, і вночі. Як по об’їздних дорогах, так і по центральних вулицях.

Вчора по вулиці Героїв України в бік Запоріжжя поїхала чергова колона Камазів. Мелітополь заполонили ворожі "Тигри". Проте тішить, що ворог так само швидко повертається з лінії фронту з грудами розбитої техніки., - йдеться у його дописі.

Федоров зазначив, що п'яні окупанти влаштовують на дорогах ДТП.

"Вчора подібний "Тигр" "Росгвардії" протаранив цивільне авто по вулиці Олександра Невського. За інформацією очевидців, після цього "росгвардієць" напідпитку ще й погрожував водієві "підвалом", - повідомив Федоров.

За його словами, російські окупанти продовжують чинити терор над мирним населенням.

Раніше військовий експерт, полковник запасу Роман Світан висловив таку думку, що російська армія може готувати глобальний відхід із Запорізького та Херсонського напрямку.

До слова, ЗСУ продовжують наступальні дії на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.