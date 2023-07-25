Украина получит от США разведывательные нанодроны: что о них известно (видео)

США предоставит Украине новый пакет военной помощи в 400 млн долларов.
Украина в новом пакете помощи от Соединенных Штатов получит партию крошечных нанодронов Black Hornet, используемых для разведки.
Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на неназванных американских чиновников.
В сообщении указывается, что Black Hornet – это крошечные нанодроны, которые используются преимущественно для сбора разведывательной информации, ранее Украина уже получала от других западных партнеров.
Также в новый пакет военной помощи, который оценивается в 400 млн долларов, Украина получит ракеты к системам HIMARS, ракеты к комплексам ПВО NASAMS, а также артиллерийские боеприпасы.
Также США передадут ракетные комплексы Javelin и ПЗРК Stinger по борьбе с российской военной техникой.
Кроме того, Соединенные Штаты в новом пакете предшествуют украинским военным 32 бронемашины Stryker, ракеты Hydra-70, минометы, миллионы патронов для стрелкового оружия и оборудование для разминирования.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: военный эксперт Олег Катков рассказал, как дроны Black Hornet помогут ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.
Напомним, ранее сообщалось, что Испания отправила в Украину 4 танка Leopard 2A4 и 10 бронированных автомобилей TOA M-113.
Кроме того, мы ранее информировали, что Администрация президента США Джон Байдена уверена в том, что пока ракеты ATACMS Украине не нужны.
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