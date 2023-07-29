Сколько еще ждать до окончания войны: прогнозы украинцев

Для большинства украинцев единственным сценарием развития событий является война к победе, без компромиссов и уступок.

Более трех четвертей украинцев (77%) верят в победу Украины. Треть из них (31%) надеются на то, что победа наступит до конца 2023 года. А еще одна треть (32%) ожидает победу в течение 1-2 лет (до конца 2025 года)

Об этом говорится в социальном опросе фонда " Демократические инициативы ".

"Около 13% украинцев считают, что победу придется ждать не менее 3-5 лет. Не смогли высказать мнение о временных рамках победы свыше 22% украинцев. Можно предположить, что в случае отсутствия заметных достижений на фронте, украинцы будут ожидать длинную продолжительность войны, в то время как успехи наоборот будут способствовать увеличению числа тех, кто считает победу в войне близкой", — говорится в результатах опроса.

Для более чем половины опрошенных единственно возможным сценарием развития событий является война до победы, без компромиссов и уступок.

Также, согласно данным опроса, мнение о территориальных уступках не распространено среди украинцев, их поддерживает только 6% населения. Ни в одном из макрорегионов территориальные уступки не являются более распространенными, чем в среднем по стране, сообщили социологи.

Справка:

Во время соцопроса, который состоялся в течение 5–15 июня 2023 г., был опрошен 2001 респондент от 18 лет в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и Киеве (в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях – только на тех территориях, которые контролируются Украиной и где не ведутся боевые действия). В ходе опроса был применен метод face-to-face. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,3%.

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