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Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Бахмутском направлении

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
832
Время на прочтение
1 мин
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Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Бахмутском направлении

Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Бахмутском направлении. Фото: скриншот.

Владимир Зеленский приехал на Бахмутское направление в Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на Бахмутское направление в Донецкой области.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Бахмутское направление, передовые позиции Сил специальных операций. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их профессиональным днем, почтить их силу. Заслушал доклад командира, пообщался с военными. Очень мощные, очень результативные. Спасибо! Хоть деталей об актуальных операциях ССО и не расскажешь — только со временем, но выполнение вами, ребята, задачи ради Украины действительно героические", — рассказал президент.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео " Зеленое на фронте! Бахмутское направление!"

Напомним, по данным ISW, ВСУ продвинулись вперед на Бахмутском направлении.

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