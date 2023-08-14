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Уряд дозволив виїзд за кордон ще одній категорії чоловіків

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Уряд дозволив виїзд за кордон ще одній категорії чоловіків

Пункт пропуску в Україні

Зміни затверджені Постановою КМУ від 11 серпня цього року.

В Україні дозволили виїзд за кордон родичам загиблих або зниклих безвісти під час АТО. 

Зміни затверджені Постановою КМУ від 11 серпня 2023 р. №840, йдеться на сайті Кабміну.

"Громадяни, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, зможуть перетинати державний кордон України у період дії воєнного стану", - сказано у тексті документу.

Зазначимо, що під час воєнного стану в Україні заборонено перетинати кордон чоловікам від 18 до 60 років. Законом передбачено кілька винятків, коли чоловіки призовного віку можуть отримати дозвіл на виїзд із країни.

Раніше у ДПСУ пояснили, як посилять контроль. Детальніше читайте ТУТ.

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