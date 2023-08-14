Правительство разрешило выезд за границу еще одной категории мужчин

Изменения утверждены Постановлением КМУ от 11 августа этого года.

В Украине разрешили выезд за границу родственникам погибших или пропавших без вести во время АТО.

Изменения утверждены Постановлением КМУ от 11 августа 2023 г. №840, говорится на сайте Кабмина.

"Граждане, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, смогут пересекать государственную границу Украины в период действия военного положения", — говорится в тексте документа.

Отметим, что во время военного положения в Украине запрещено пересекать границу мужчинам от 18 до 60 лет. Закон предусматривает несколько исключений, когда мужчины призывного возраста могут получить разрешение на выезд из страны.

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