Правительство разрешило выезд за границу еще одной категории мужчин

Изменения утверждены Постановлением КМУ от 11 августа этого года.
В Украине разрешили выезд за границу родственникам погибших или пропавших без вести во время АТО.
Изменения утверждены Постановлением КМУ от 11 августа 2023 г. №840, говорится на сайте Кабмина.
"Граждане, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, смогут пересекать государственную границу Украины в период действия военного положения", — говорится в тексте документа.
Отметим, что во время военного положения в Украине запрещено пересекать границу мужчинам от 18 до 60 лет. Закон предусматривает несколько исключений, когда мужчины призывного возраста могут получить разрешение на выезд из страны.
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