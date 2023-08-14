Сухая жара: прогноз погоды в Украине на 15 августа

Осадков во вторник не ожидается.
В ближайшее время погоду практически всей Украины определят антициклон с сухой и жаркой погодой.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Завтра, 15 августа, в стране осадков не ожидается. Температура воздуха завтра днем будет +29...33°С. На северо-востоке, местами на Прикарпатье и на побережьях будет +27...29°С.
В дальнейшем жара и солнце будут доминировать. В Киеве во вторник сухо и жарко, +30...32°С.
Ранее синоптики дали прогноз, чего ждать от погоды осенью. Об этом можно прочитать в нашей новости.
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