Сухая жара: прогноз погоды в Украине на 15 августа

Осадков во вторник не ожидается.

В ближайшее время погоду практически всей Украины определят антициклон с сухой и жаркой погодой.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Завтра, 15 августа, в стране осадков не ожидается. Температура воздуха завтра днем будет +29...33°С. На северо-востоке, местами на Прикарпатье и на побережьях будет +27...29°С.

В дальнейшем жара и солнце будут доминировать. В Киеве во вторник сухо и жарко, +30...32°С.

Ранее синоптики дали прогноз, чего ждать от погоды осенью. Об этом можно прочитать в нашей новости.

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