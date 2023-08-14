Путин побоялся приехать на форум в Москве и записал видео с субтитрами на "вражеском" языке

Путин обычно посещает форум "Армия" лично, но в этом году решил отказаться приехать на мероприятие.

Российский-диктатор Владимир Путин побоялся лично приехать на форум "Армия-2023", который стартовал 14 августа в Москве.

Об этом передают российские телеграммы-каналы.

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Глава Кремля поздравил участников форума "Армия-2023" и предложил развивать сотрудничество в сфере ВТС через видеопослания. Интересно, что оно сопровождалось субтитрами на английском языке, который русские считают "враждебным" языком.

Как пишет тг-канал "RIA_Kremlinpool", Путин обычно посещает форум "Армия" лично. В последний раз через видеосвязь он обращался к его участникам 2020 пандемийного года.

14 августа в Москве стартовал международный военно-технический форум "Армия-2023" в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне "Алабино" и аэродроме "Кубинка". В программе мероприятия принимают участие около 1,5 тыс. российских предприятий военной машины России, а также 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств. Организатор форума – Минобороны России.

Российский президент Российской Федерации Владимир Путин. ФОТО: российские тг-каналы

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