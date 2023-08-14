Путин побоялся приехать на форум в Москве и записал видео с субтитрами на "вражеском" языке

Путин обычно посещает форум "Армия" лично, но в этом году решил отказаться приехать на мероприятие.
Российский-диктатор Владимир Путин побоялся лично приехать на форум "Армия-2023", который стартовал 14 августа в Москве.
Об этом передают российские телеграммы-каналы.
Глава Кремля поздравил участников форума "Армия-2023" и предложил развивать сотрудничество в сфере ВТС через видеопослания. Интересно, что оно сопровождалось субтитрами на английском языке, который русские считают "враждебным" языком.
Как пишет тг-канал "RIA_Kremlinpool", Путин обычно посещает форум "Армия" лично. В последний раз через видеосвязь он обращался к его участникам 2020 пандемийного года.
14 августа в Москве стартовал международный военно-технический форум "Армия-2023" в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне "Алабино" и аэродроме "Кубинка". В программе мероприятия принимают участие около 1,5 тыс. российских предприятий военной машины России, а также 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств. Организатор форума – Минобороны России.
Как сообщалось ранее в ГУР, путинские элиты готовы идти на контакт.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Путин может остановить войну ПРОСТО СЕГОДНЯ, но это опасно
Читайте также:
- Под Мариуполем произошел мощный "хлопок" в лагере окупантов — фото
- Готовит ли Россия новое большое наступление: в ГУР ответили
- Будут ли массированы обстрелы на День Независимости – ответ ГУР