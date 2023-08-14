Суха спека: прогноз погоди в Україні на 15 серпня

Опадів у вівторок не очікується.

Найближчим часом погоду практично всієї України визначатиме антициклон із сухою та гарячою погодою.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Завтра, 15 серпня, в країні опадів не очікується. Температура повітря завтра вдень становитиме +29...33°С. На північному сході, місцями на Прикарпатті та узбережжях буде +27...29°С.

Надалі спека й сонце домінуватимуть. У Києві у вівторок сухо та спекотно, +30...32°С.

Раніше синоптики дали прогноз, чого очікувати від погоди восени. Про це можна прочитати у нашій новині.

Читайте також: