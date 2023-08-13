На кордоні України стоять майже 450 автівок – де найбільші черги

У прикордонній службі розповіли про черги у пунктах пропуску на виїзд з України.

На кордоні України станом на ранок 13 серпня у чергах на пунктах пропуску стоять 445 автомобілів, 54 автобуси та пішоходи.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

Людей також просять враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Найбільші черги фіксують на кордоні до Польщі:

"Ягодин" - 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 40 л/а;

"Угринів" - 30 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 40 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 80 л/а, 12 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 45 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 50 л/а, 9 автобусів, 30 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 30 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

Словаччина:

"Ужгород" - 15 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Тиса" - 20 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 10 л/а;

"Косино" - 35 л/а;

"Лужанка" - 20 л/а;

"Вилок" - 30 л/а.

Румунія:

"Порубне" - 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

На пунктах пропуску до Молдови черги відсутні.

Нагадаємо, у Міністерстві фінансів розповіли, хто реально контролює українську митницю.

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