Екскомандир "Айдару" пояснив, що визначає темп контрнаступу ЗСУ

Збройні сили України "прогризають лінію оборони по метру" малими взводними і ротними групами, зокрема це і визначає темп контрнаступу.

Про це розповів екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий в інтерв'ю Radio NV.

Він наголосив, що розпочатий Україною цього року у червні контрнаступ не зупинявся жодного дня і "цього імпульсу ніхто не втрачав".

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"Він триває в тому темпі, в якому це реально робити з нашими ресурсами, коли ми змушені воювати взводними, максимум ротними групами. Бо як тільки ми зберемося хоча б у батальйонну групу, прилетить російська авіація, яка переважає в небі у 10 разів, і одразу зупинить наше просування. Ми це з’ясували в перші два дні наступу. Більше цю помилку не повторювали», — пояснив екскомандир роти батальйону Айдар.

За його словами, під кінець липня українським військовим вдалося вийти на другу лінію оборони.

Раніше колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий прокоментував вдалий рейд українських військових біля Козачих Лагерів на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

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