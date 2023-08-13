Экскомандир "Айдара" объяснил, что определяет темп контрнаступления ВСУ

Вооруженные силы Украины "прогрызают линию обороны по метру" малыми взводными и ротными группами, в том числе это и определяет темп контрнаступления.

Об этом рассказал экскомандир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV.

Он подчеркнул, что начатое Украиной в этом году в июне контрнаступление не останавливалось ни одного дня и "этого импульса никто не терял".

Также читайте Rheinmetall передасть Україні безпілотник нового покоління: названо терміни

"Он продолжается в том темпе, в котором это реально делать с нашими ресурсами, когда мы вынуждены воевать взводными, максимум ротными группами. Ведь как только мы соберемся хотя бы в батальонную группу, прилетит российская авиация, превосходящая в небе в 10 раз, и Мы сразу выяснили в первые два дня наступления, больше эту ошибку не повторяли», — объяснил экскомандир роты батальона Айдар.

По его словам, к концу июля украинским военным удалось выйти на вторую линию обороны.

Ранее бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий прокомментировал удачный рейд украинских военных возле Казачьих Лагерей на левом берегу Днепра Херсонской области.

Читайте также: