ВСУ продвигаются, у россиян – провалы: последние новости с фронта от Генштаба

ВСУ 10 раз ударили по оккупантам из авиации.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. За прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Гурьевого Казачка Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районе Кисловки и Первомайского Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Северска, Спорного и Веселого Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 10 населенным пунктам.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Клещиевки и Белой Горы Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Благодатного. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15-ти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка Донецкой области.

Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов.

На Запорожском направлении нанес артиллерийские обстрелы по более чем 25 населенным пунктам.

На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы врага подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Михайловка, Веселое, Ивановка, Антоновка, Берегово, Огромное Херсонской области и Куцуруб, Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, имели частичный успех в районе Роботино Запорожской области, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Среди оккупантов растут панические настроения и увеличивается количество случаев дезертирства. Так, во временно оккупированном населенном пункте Горностаевка Херсонской области военные патрули и военнослужащие комендатуры российских оккупационных войск совершают обход каждого дома с целью поиска дезертиров среди своих военнослужащих. Отмечается, что к таким действиям командование прибегает в результате того, что среди вновь прибывших военнослужащих России, которые находятся в населенном пункте и в его окрестностях, существенно увеличилось количество не только дезертиров, но и лиц, употребляющих алкогольные напитки и наркотические вещества. Оккупанты покидают места несения службы и пытаются спрятаться в заброшенных зданиях.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 состав боеприпасов, 1 станцию радиоэлектронной борьбы и 3 артиллерийских средства на огневой позиции противника.