Війна в Україні не закінчиться до кінця 2023 року - Times

Війна може тривати роками, принаймні поки в Росії не почнеться масштабна політична і економічна криза. Для цього необхідно збереження підтримки України з боку Заходу і посилення дії санкцій.

Контрнаступ, який зараз затягується, розпочинався з надією на "диво", пише видання Times з посиланням на офіцера армії США, який брав участь у підготовці українських військових.

"НАТО чекало на чудеса, а українці обіцяли їм це. Але ви не можете вести війну на основі оптимізму", - сказав офіцер.

Проблеми, які розкрилися під час контрнаступу, призвели до напруженості між Україною та союзниками. Вони почали висувати взаємні звинувачення.

Автор статті Марк Галеотті вважає, що війна затягується. І наразі потрібно розробляти довгострокові плани підтримки України, "які, можливо, нарешті створять умови для розгляду можливості миру".

Більшість західних аналітиків сходяться в думці, що поки передумов для завершення війни не існує.

"Прогнозую, що війна триватиме до кінця 2023 року і, можливо, до кінця 2024 і 2025 років. Тому для західних урядів так важливо відмовитися від короткострокового характеру та прийняти довгострокову стратегію щодо майбутнього України", – вважає Майкл Кофман, популярний американський військовий аналітик, експерт CNA.

Раніше ТСН.ua зібрав думки українських та західних політиків та військових, чи закінчиться війна цього року.

Читайте також: