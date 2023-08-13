Война в Украине не закончится до конца 2023 года — Times

Война может продолжаться годами, по крайней мере, пока в России не начнется масштабный политический и экономический кризис. Для этого необходимо сохранение поддержки Украины со стороны Запада и усиление санкций.

Затягивающееся сейчас контрнаступление начиналось с надеждой на "чудо", пишет издание Times со ссылкой на офицера армии США, принимавшего участие в подготовке украинских военных.

"НАТО ждало чудес, а украинцы обещали им это. Но вы не можете вести войну на основе оптимизма", — сказал офицер.

Раскрывшиеся при контрнаступлении проблемы привели к напряженности между Украиной и союзниками. Они начали выдвигать взаимные обвинения.

Автор статьи Марк Галеотти считает, что война затягивается. И сейчас нужно разрабатывать долгосрочные планы поддержки Украины, "которые, возможно, наконец-то создадут условия для рассмотрения возможности мира".

Большинство западных аналитиков сходятся во мнении, что пока предпосылок для завершения войны не существует.

"Прогнозирую, что война будет продолжаться до конца 2023 года и, возможно, до конца 2024 и 2025 годов. Поэтому для западных правительств так важно отказаться от краткосрочного характера и принять долгосрочную стратегию по будущему Украины", — считает Майкл Кофман, популярный американский военный аналитик, эксперт CNA.

Ранее ТСН.ua собрал мнения украинских и западных политиков и военных, закончится ли война в этом году.

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