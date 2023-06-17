В России уже хотят вернуться к общепризнанным границам – ISW

Такое желание вызвано экокатастрофой от подрыва плотины Каховской гидроэлектростанции, считают аналитики.
Часть бывших и нынешних чиновников Российской Федерации подписали открытое письмо с призывом вернуться к "общепризнанным" границам их страны.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) с 16 июня.
Как отмечают американские аналитики, в качестве повода для подобного обращения российские чиновники назвали ситуацию, вызванную разрушением Каховского водохранилища в Херсонской области.
Документ, в котором говорится о долгосрочном влиянии разрушения плотины на экосистему планеты, здравоохранении и экономике, подписали представители местных властей Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей.
В письме также отмечено, что действия президента РФ Владимира Путина после 24 февраля прошлого года привели к катастрофическим событиям, однако не уточняется, о чем идет речь. Эти последствия также не упомянуты как причина для вывода войск из Украины.
Аналитики предположили, что чиновники, не связанные с Кремлем, могут использовать беспокойство общества относительно экологических и гуманитарных последствий подрыва ГЭС, чтобы высказать свое мнение о войне в Украине, не критикуя при этом военных действий.
"Соблюдающие антивоенные настроения русские могут использовать разрушение ГЭС для выражения своего несогласия с войной в очень ограниченной форме", — говорится в отчете.
Напомним:
Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит. Она была взорвана изнутри. Неконтролируемое снижение уровня водохранилища является дополнительной угрозой временно оккупированной Запорожской АЭС. Ведь вода нужна для подпитки конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. В результате подрыва может быть разрушено обеспечение водой юга Украины и Крыма. Пресная вода не будет поступать в Крым.
В Минздраве сообщили, что вода в Днепре загрязнена в 28 тысяч раз сверх норм.
Подорвав ГЭС, оккупанты нанесли непоправимый ущерб флоре и фауне местности, уничтожили урожай, поставили под угрозу жизни людей и разрушили их дома, но самое главное – поставили под угрозу безопасную работу ЗАЭС.
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