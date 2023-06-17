В Херсоне снова раздаются взрывы

"Тревоги" в области нет.

В Херсоне в субботу, 17 июня, снова раздались взрывы. По состоянию на 7:00 воздушной тревоги в регионе нет.

Об этом сообщают местные жители и СМИ.

"В Херсоне снова слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты", — говорится в сообщении "Суспільного".

К слову, ранее о взрывах в городе издание сообщало после 05.00.

Напомним, в ночь на 16 июня российские войска обстреляли Новоберислав Херсонской области. Из-за попадания в один из жилищ погибли супруги. Россияне применили реактивную и ствольную артиллерию.

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