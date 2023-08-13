Кто может ликвидировать Путина: экссотрудник КГБ сделал прогноз

Теоретически Путина может убить любой человек, с которым он не боится общаться.

На российского диктатора Владимира Путина могут готовить покушение, это возможно при условии, если самые близкие люди отвернутся от него.

Об этом рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, передает 24 канал.

По его словам, в окружении Путина достаточно людей, которые могли бы совершить успешное покушение на него. В частности, президент РФ окружил себя целой армией телохранителей.

"Это могут сделать Алексей Бережной или Дмитрий Кочетов, руководители президентской охраны и ФСО соответственно. Эти два человека постоянно контактируют с Путиным, и именно поэтому могут быть для него опасны", – объяснил Жирнов.

Он продолжает, что им не обязательно это делать собственноручно, но достаточно будет только отдать приказ людям, которые будут охранять Путина.

Также читайте Опасный инцидент на Запорожской АЭС: что натворили оккупанты

Экс-сотрудник КГБ отмечает, что теоретически российского диктатора может убить любой человек, с которым он не боится общаться.

"Это может быть патриарх Кирилл или личный духовник Тихон Шелкунов. Также это может быть Алина Кабаева или любой человек, имеющий столь близкие отношения с российским диктатором", – предположил бывший спецслужб.

Между тем, действия главы Кремля Владимира Путина указывают на то, что он не ищет выхода из войны в Украине, а готовится к еще большей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Путин устроил настоящую "охоту" на россиян".

Читайте также: