Хто може ліквідувати Путіна: ексспівробітник КДБ зробив прогноз

Теоретично Путіна може вбити будь-яка людина, з якою він не боїться спілкуватися.

На російського диктатора Володимира Путіна можуть готувати замах, це можливо за умови, якщо найближчі люди відвернуться від нього.

Про це розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, передає 24 канал.

За його словами, в оточенні Путіна є достатньо людей, які б могли вчинити успішний замах на нього. Зокрема, президент РФ оточив себе цілої армією охоронців.

"Це можуть зробити Алєксєй Бєрєжной або Дмітрій Кочєтов, очільники президентської охорони та ФСО відповідно. Ці дві людини постійно контактують із Путіним, і саме тому можуть бути для нього небезпечними", – пояснив Жирнов.

Він продовжує, що їм не обов'язково це робити власноруч, натомість достатньо буде лише віддати наказ людям, які будуть охороняти Путіна.

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Ексспівробітник КДБ зазначає, що теоретично російського диктатора може вбити будь-яка людина, з якою він не боїться спілкуватися.

"Це може бути патріарх Кіріл або особистий духівник Тихон Шелкунов. Також це може бути Аліна Кабаєва або будь-яка людина, що має настільки близькі відносини з російським диктатором", – припустив колишній спецслужбовець.

Тим часом дії глави Кремля Володимира Путіна вказують на те, що він не шукає виходу з війни в Україні, а готується до ще більшої.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Путін влаштував справжню "охоту" на росіян".

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