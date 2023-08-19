У Криму вночі пролунав потужний вибух - росЗМП

Представники місцевої окупаційної "влади" ситуацію поки не коментують.

Вночі, 19 серпня, на території тимчасово окупованого Криму пролунав потужний вибух, який чули у кількох районах півострова.

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Про це інформує російський пропагандистський ресурс Кримський вітер.

"Із Сімферополя і Перевального повідомляють про гучний вибух. Вибух також чули в Бахчисарайському районі та в Алушті", — ідеться в публікації.

Додаткових подробиць наразі не повідомляється.

Представники місцевої окупаційної "влади" ситуацію поки не коментують.

Місцеві жителі пишуть, що в деяких селах Бахчисарайського району від вибуху спрацювали сигналізації автомобілів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у російському Міністерстві оборони заявили про нібито атаку українського морського дрону на кораблі російського Чорноморського флоту.

Крім того, ми раніше інформували, що окупанти готують масштабну мобілізацію у Криму.

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