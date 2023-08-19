Окупанти вдарили по Україні "Шахедами": скільки безпілотників вдалося збити ППО

Російські окупанти у ніч проти 19 серпня атакували Україну з північного напрямку ударними БпЛА Shahed-136/131. Усього було випущено 17 ударних дронів з району Курська.

Як повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ, у північних та центральних, а також і західних областях працювала протиповітряна оборона.

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 15 ворожих безпілотників.

Як розповіла в ефірі всеукраїнського телемарафону керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, під час атаки окупанти вдалися до хитрощів.

"Ворог напружив ситуацію напередодні, вивівши надводний ракетоносій на чергування в Чорне море, споряджений вісьмома ракетами "Калібр". Вочевидь, це був відволікаючий маневр, тому що атака пізніше відбулась на північному напрямку. "Шахеди" запускалися з Курського напрямку, до нашої зони відповідальності не долітали, працювали по інших регіонах", - повідомила Гуменюк.

Крім того, в Повітряних силах ЗСУ зазначили, що за минулу добу 18 серпня протиповітряній обороні вдалось знищити шість безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня різних типів та один ударний типу "Ланцет". Авіація Повітряних Сил за минулу добу завдала більше 10 групових ударів по об’єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Нагадаємо, раніше керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що окупанти хвилями запускають безпілотники, щоб вирахувати місце розташування української ППО.

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