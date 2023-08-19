Оккупанты ударили по Украине "Шахедами": сколько беспилотников удалось сбить ПВО

Российские оккупанты в ночь на 19 августа атаковали Украину с северного направления ударными БпЛА Shahed-136/131. Всего было выпущено 17 ударных дронов из района Курска.

Как сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ, в северных и центральных, а также в западных областях работала противовоздушная оборона.

Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 15 вражеских беспилотников.

Как рассказала в эфире всеукраинского телемарафона руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, во время атаки оккупанты прибегли к хитростям.

"Враг напряг ситуацию накануне, выведя надводный ракетоноситель на дежурство в Черное море, снаряженный восемью ракетами "Калибр". Очевидно, это был отвлекающий маневр, потому что атака позже произошла на северном направлении. "Шахеды" запускались с Курского направления, в нашу зону ответственности не долетали, работали по другим регионам", – сообщила Гуменюк.

Кроме того, в Воздушных силах ВСУ отметили, что за прошедшие сутки 18 августа противовоздушной обороне удалось уничтожить шесть беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня разных типов и один ударный типа "Ланцет". Авиация Воздушных Сил за минувшие сутки нанесла более 10 групповых ударов по объектам, районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике противника.

Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Напомним, ранее руководитель Объединенного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты волнами запускают беспилотники, чтобы вычислить место расположения украинского ПВО.

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