РФ начала производить собственные Shahed: британская разведка оценила опасность для Украины

Комплектующие к дронам и сами Shahed Россия в основном доставляет через Каспийское море.

Россия начала развертывать производство отечественных ударных беспилотников Shahed на основе иранских, но она остается зависимой от комплектующих из Тегерана.

Об этом сообщает британская разведка в среду, 16 августа.

По данным разведки, российские силы импортируют системы иранского производства с сентября 2022 года.

"Местное производство, вероятно, позволит России наладить более надежные поставки БПЛА. Эффективность этого оружия была разной, впрочем, Украина доказала эффективность в нейтрализации большинства этих дронов. Россия, вероятно, стремится выйти на самообеспечение БПЛА в ближайшие месяцы", — говорится в сообщении

Добавляют, что комплектующие к дронам и сами Shahed Россия в основном доставляется через Каспийское море.

Как сообщалось ранее, РФ изменила тактику применения "шахедов" для ударов по Украине.

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