В Крыму ночью раздался мощный взрыв — росСМП

Представители местных оккупационных "властей" ситуацию пока не комментируют.
Ночью, 19 августа, на территории временно оккупированного Крыма раздался мощный взрыв, слышимый в нескольких районах полуострова.
Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс Крымский ветер.
"Из Симферополя и Перевального сообщают о громком взрыве. Взрыв также слышали в Бахчисарайском районе и Алуште", — говорится в публикации.
Дополнительные подробности пока не сообщаются.
Представители местных оккупационных "властей" ситуацию пока не комментируют.
Местные жители пишут, что в некоторых селах Бахчисарайского района в результате взрыва сработали сигнализации автомобилей.
Напомним, ранее сообщалось, что в российском Министерстве обороны заявили о якобы атаке украинского морского дрона на корабле российского Черноморского флота.
Кроме того, мы ранее информировали, что кафиры готовят масштабную мобилизацию в Крыму.
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