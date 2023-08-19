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В Крыму ночью раздался мощный взрыв — росСМП

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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В Крыму ночью раздался мощный взрыв — росСМП

Взрыв в Крыму/Скриншот

Представители местных оккупационных "властей" ситуацию пока не комментируют.

Ночью, 19 августа, на территории временно оккупированного Крыма раздался мощный взрыв, слышимый в нескольких районах полуострова.

Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс Крымский ветер.

"Из Симферополя и Перевального сообщают о громком взрыве. Взрыв также слышали в Бахчисарайском районе и Алуште", — говорится в публикации.

Дополнительные подробности пока не сообщаются.

Представители местных оккупационных "властей" ситуацию пока не комментируют.

Местные жители пишут, что в некоторых селах Бахчисарайского района в результате взрыва сработали сигнализации автомобилей.

Напомним, ранее сообщалось, что в российском Министерстве обороны заявили о якобы атаке украинского морского дрона на корабле российского Черноморского флота.

Кроме того, мы ранее информировали, что кафиры готовят масштабную мобилизацию в Крыму.

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Дата публикации
Просмотры
3116
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