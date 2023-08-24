Британская разведка объяснила, почему Путин ездил в штаб в Ростове

Эксперты Минобороны Великобритании убеждены, что Путин хочет показать власть и свою поддержку армии.

В британской разведке объяснили, зачем российский диктатор Владимир Путин 19 августа ездил в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, расположенный примерно в 160 км от линии фронта в Украине.

Это объясняют в ежедневном отчете Минобороны Великобритании 24 августа.

Отмечается, что в штабе работает персонал, управляющий войной в Украине. Там Путин провел встречу с высшим офицерским составом, в том числе начальником Генерального штаба генералом Валерием Герасимовым, который продолжает командовать войной в Украине.

Британская разведка предполагает, что своим визитом Путин хотел показать власть после непродолжительного мятежа главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина в июне.

"Группа Вагнера ненадолго захватила штаб в июне 2023 года. Путин, вероятнее всего, хочет продемонстрировать свою власть и показать, что высшее военное командование функционирует в обычном режиме", — говорят в Минобороны Британии.

Напомним, 19 августа в Кремле сообщили, что российский диктатор Владимир Путин посетил военный штаб в Ростове-на-Дону. Именно оттуда РФ руководит боевыми действиями на территории Украины.

Эксперты Института изучения войны (ISW) также предположили, что российский диктатор хочет показать, что он все еще сохраняет контроль над режимом и армией и продолжает поддерживать Герасимова и его группу командиров.

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