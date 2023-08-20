Путін поїхав до Ростова, щоб показати, що він все ще контролює режим - ISW

Диктатор хоче показати, що він продовжує підтримувати Герасимова та його групу командирів.

Російській диктатор Путін здійснив поїздку до Ростова, щоб показати, що він все ще зберігає контроль над режимом та армією.

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Таку думку висловили експерти Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

Аналітики зазначили, що диктатор під час поїздки до Ростова зустрівся з начальником російського Генерального штабу генералом Валерієм Герасимовим та вищим офіцерським складом у штабі Південного військового округу.

Повідомляється, що це був першій візит Путіна до Ростова після того, як терористичне угруповання "Вагнер" впало місто під контроль 23-24 червня.

У своєму звіті експерти ISW вказують, що Путін рідко відвідує райони, пов'язані з війною в Україні. Зокрема у квітні він був у Херсонські та Луганські областях, а в березні у Маріуполі.

Аналітики вважають, що візит Путіна до Ростова, ймовірно, є публічним жестом, яким диктатор хоче показати, що він все ще підтримує Герасимова та його групу командирів, попри те, що вони не змогли зупинити заколот "вагнерівців", або досягти військових цілей, які диктатор ставив перед ними.

Також експерти заявили, що цим візитом Путін намагається показати, що він повністю контролює свій режим та армію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кремлі заявили, що Путін провів нараду у військовому штабі в Ростові.

Крім того, ми раніше інформували, що Путін злякався їхати на Генасамблею ООН у складі делегації від РФ.

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