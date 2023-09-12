Байден незабаром ухвалить остаточне рішення щодо надання ATACMS для України - ЗМІ

Очікується, що президент США Джо Байден найближчим часом прийме остаточне рішення щодо вперше відправлення в Україну ракет великої дальності.

Це важливий крок, рекомендований Державним департаментом і Міністерством оборони після кількох місяців звернень з боку України, повідомили CNN люди, знайомі з обговореннями.

За словами джерел, дискусії про відправлення армійських тактичних ракетних систем великої дальності, також відомих як ATACMS, значно активізувалися останніми тижнями.

За словами офіційних осіб, остаточного рішення про відправлення ракет не прийнято. Але «існує набагато більша ймовірність того, що це станеться зараз, ніж раніше», сказав один чиновник, знайомий з дискусіями, «набагато більше. Я просто не знаю, коли».

Офіційні особи США стримано відправляли керовані ракети класу «земля-земля» великої дальності через побоювання щодо ескалації конфлікту, оскільки вони потенційно можуть бути випущені по самій Росії. Однак це занепокоєння значною мірою зменшилося, оскільки Україна показала, що не використовує іншу надану США зброю для нападу на територію всередині Росії, заявили чиновники.

Україна завдавала ударів усередині Росії, але вони були нанесені з використанням власних безпілотників і зброї, що дозволило Києву дотримуватися свого зобов’язання не використовувати американську зброю в Росії.

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Наразі максимальна дальність зброї США, наданої Україні, становить приблизно 93 милі з наземною бомбою малого діаметра. ATACMS, які мають радіус дії близько 286 миль, дозволять українським військовим вражати цілі вдвічі на більшій відстані.

Передача ATACMS стане лише останнім випадком відмови США від надання системи після місяців тиску з боку українських офіційних осіб. Адміністрація Байдена також чинила опір відправленню реактивних систем залпового вогню, систем ППО «Патріот», танків «Абрамс» і касетних боєприпасів — усе це врешті-решт було надано Києву.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що президент США Джо Байден наближається до рішення про передавання Україні ракет великої дальності. Про це писало видання Financial Times із посиланням на високопосадовця в адміністрації Байдена.

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