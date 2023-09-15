"Там просто жах": журналіст про ситуацію в Кліщіївці під Бахмутом

За словами Цаплієнка, у Кліщіївці росіяни втратили до 2 тисяч своїх військових, а тіла окупантів лежать просто на вулицях.

Українські Сили оборони мають серйозні успіхи в Кліщіївці, де завдали важких втрат російським окупантам.

Про це повідомив кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Згідно з моїми джерелами, в нас є серйозні успіхи в Кліщіївці, де ми просто витіснили противника подекуди на край села, а подекуди і за край... Згідно з інформацією бригади "Лють", з якою ми сьогодні працювали, в Кліщіївці від початку операції загинуло кілька сотень росіян, ймовірно до 2 тисяч людей", – каже Цаплієнко.

За його словами, в Кліщіївці – "просто жах". Там росіяни не забирають тіла загиблих. Трупи окупантів лежать просто неба на вулицях.

"Зараз російська преса, російські джерела кажуть, що після взяття Андріївки і ймовірного взяття Кліщіївки російським військам варто просто виходити з Бахмута, оскільки російські війська перебувають під загрозою оточення в Бахмуті після втрати оцих двох населених пунктів", – зазначив журналіст.

Також він зауважив, що тепер на Бахмутському напрямку немає ані Пригожина, ані "вагнерівців", аби закидати наші війська "гарматним м'ясом".

Цаплієнко висловив припущення, що офіційна інформація про звільнення Кліщіївки може з'явитися вже найближчим часом.

Кліщіївка на карті / Фото: Deepstatemap

Кліщіївка: останні новини

Нагадаємо, що сьогодні, 15 вересня, у полку білоруських добровольців імені Кастуся Калиновського повідомили про звільнення села Кліщіївка в Бахмутському районі Донецької області. Також у пресслужбі полку показли відео, на якому видно, як бійці йдуть населеним пунктом. Проте згодом пресслужба видалила пост і інформацію про звільнення села.

У білоруському підрозділі пізніше пояснили, що пост про звільнення Кліщіївки було опубліковано помилково.

"Бої за Кліщіївку продовжуються! Приносимо вибачення всім, хто годиною раніше святкував повне звільнення села. Чекаємо на підтвердження Генштабу про повне звільнення", - додали в полку.

У вечірньому зведенні Генштабу за 15 вересня повідомлялося, що Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки.

Раніше повідомлялося, що після багатомісячних боїв українські захисники звільнили важливе село Андріївка південніше Бахмута.

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