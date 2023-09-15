"Там просто ужас": журналист о ситуации в Клищиевке под Бахмутом

По словам Цаплиенко, в Клищиевке россияне потеряли до 2 тысяч своих военных, а тела окупантов лежат прямо на улицах.

Украинские Силы обороны имеют серьезные успехи в Клищиевке, где нанесли тяжелые потери российским оккупантам.

Об этом сообщил корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко в эфире общенационального телемарафона.

"Согласно моим источникам, у нас есть серьезные успехи в Клищиевке, где мы просто вытеснили противника кое-где на край села, а кое-где и за край... Согласно информации бригады "Лють", с которой мы сегодня работали, в Клищиевке с самого начала операции погибли несколько сотен россиян, предположительно до 2 тысяч человек", – говорит Цаплиенко.

По его словам, в Клещиевке – "просто ужас". Там россияне не забирают тела погибших. Трупы окупантов лежат под открытым небом на улицах.

"Сейчас российская пресса, российские источники говорят, что после взятия Андреевки и вероятного взятия Клищиевки российским войскам следует просто выходить из Бахмута, поскольку российские войска находятся под угрозой оцепления в Бахмуте после потери этих двух населенных пунктов", — отметил журналист.

Также он отметил, что теперь на Бахмутском направлении нет ни Пригожина, ни "вагнеровцев", чтобы забрасывать наши войска "пушечным мясом".

Цаплиенко предположил, что официальная информация об освобождении Клищиевки может появиться уже в ближайшее время.

Клещиевка на карте / Фото: Deepstatemap

Клищиевка: последние новости

Напомним, что сегодня, 15 сентября, в полку белорусских добровольцев имени Кастуся Калиновского сообщили об освобождении села Клищиевка в Бахмутском районе Донецкой области. Также в пресс-службе полка показали видео, на котором видно, как бойцы идут по населенному пункту. Однако впоследствии пресс-служба удалила пост и информацию об освобождении села.

В белорусском подразделении позже объяснили, что пост об освобождении Клищиевки был опубликован ошибочно.

"Бои за Клищиевку продолжаются! Приносим извинения всем, кто раньше праздновал полное освобождение села. Ждем подтверждения Генштаба о полном освобождении", — добавили в полку.

В вечерней сводке Генштаба за 15 сентября сообщалось, что Силы обороны имеют частичный успех в районе Клищиевки.

Ранее сообщалось, что после многомесячных боев украинские защитники освободили важное село Андреевка южнее Бахмута.

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