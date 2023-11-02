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Астрологический прогноз на 2 ноября

Автор
Мила Королева Мила Королева
Дата публикации
Просмотры
677
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 2 ноября

Орел - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда можно совершить невозможное – главное, по-настоящему этого захотеть.

Символ дня: орел, парящий в вышине. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: синий, берлинская лазурь, электрик. 

Счастливые камни дня: яшма, горный хрусталь. 

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки. 

Болезни дня: нельзя заниматься экстремальными видами спорта, поднимать тяжести и даже просто делать резкие движения, а также напрягать зрение – нежелательно долго работать за компьютером и читать при плохом освещении. 

Питание дня: можно голодать, поститься, садиться на диету и устраивать разгрузочные – например, яблочные или кефирные – дни.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен. 

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и обряды, использующие волшебную силу минералов. 

Сны дня: сны нынешней ночи дают подсказки относительно того, как поступить в сложившейся жизненной – или профессиональной – ситуации. 

Табу дня: нельзя общаться с неадекватными людьми. 

Цитата дня: "Те, кто не ищет счастья, найдут его быстрее" (Мартин Лютер). 

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Дата публикации
Просмотры
677
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