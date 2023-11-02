Астрологический прогноз на 2 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда можно совершить невозможное – главное, по-настоящему этого захотеть.

Символ дня: орел, парящий в вышине.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: синий, берлинская лазурь, электрик.

Счастливые камни дня: яшма, горный хрусталь.

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.

Болезни дня: нельзя заниматься экстремальными видами спорта, поднимать тяжести и даже просто делать резкие движения, а также напрягать зрение – нежелательно долго работать за компьютером и читать при плохом освещении.

Питание дня: можно голодать, поститься, садиться на диету и устраивать разгрузочные – например, яблочные или кефирные – дни.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и обряды, использующие волшебную силу минералов.

Сны дня: сны нынешней ночи дают подсказки относительно того, как поступить в сложившейся жизненной – или профессиональной – ситуации.

Табу дня: нельзя общаться с неадекватными людьми.

Цитата дня: "Те, кто не ищет счастья, найдут его быстрее" (Мартин Лютер).

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