Астрологический прогноз на 2 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда можно совершить невозможное – главное, по-настоящему этого захотеть.
Символ дня: орел, парящий в вышине.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: синий, берлинская лазурь, электрик.
Счастливые камни дня: яшма, горный хрусталь.
За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.
Болезни дня: нельзя заниматься экстремальными видами спорта, поднимать тяжести и даже просто делать резкие движения, а также напрягать зрение – нежелательно долго работать за компьютером и читать при плохом освещении.
Питание дня: можно голодать, поститься, садиться на диету и устраивать разгрузочные – например, яблочные или кефирные – дни.
Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и обряды, использующие волшебную силу минералов.
Сны дня: сны нынешней ночи дают подсказки относительно того, как поступить в сложившейся жизненной – или профессиональной – ситуации.
Табу дня: нельзя общаться с неадекватными людьми.
Цитата дня: "Те, кто не ищет счастья, найдут его быстрее" (Мартин Лютер).
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