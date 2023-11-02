Астрологічний прогноз на 2 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли можна зробити неможливе – головне по-справжньому цього захотіти

Символ дня: Орел, що ширяє у висоті.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: синій, берлінська лазур, електрик.

Щасливі камені дня: яшма, кришталь.

За якусь частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: не можна займатися екстремальними видами спорту, піднімати важкість і навіть просто робити різкі рухи, а також напружувати зір – небажано довго працювати за комп'ютером і читати за поганого освітлення.

Харчування дня: можна голодувати, постувати, сідати на дієту та влаштовувати розвантажувальні – наприклад, яблучні чи кефірні – дні.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

Магія та містика дня: можна проводити ритуали та обряди, які використовують чарівну силу мінералів.

Сни дня: сни нинішньої ночі дають підказки щодо того, як вчинити в життєвій – чи професійній – ситуації.

Табу дня: не можна спілкуватися із неадекватними людьми.

Цитата дня: «Ті, хто не шукає щастя, знайдуть його швидше» (Мартін Лютер).

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