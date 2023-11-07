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"Вы — агент Кремля": Усик посвятил Фарион стих после ее упреков военным — видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1159
Время на прочтение
2 мин
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"Вы — агент Кремля": Усик посвятил Фарион стих после ее упреков военным — видео

Александр Усик / Фото: facebook.com/K2Ukraine

Украинский боксер посвятил Ирине Фарион стихотворение.

Украинский боксер Александр Усик написал стихотворение-обращение для филолога Ирины Фарион в ответ на ее упреки военным, которые общаются на русском языке.

Перед декламированием строк, Усик обратился к Фарион со словами: "Стихотворение посвящается Ирине Фарион. Смотрите, Ирочка, я одет – все, как вы любите".

Текст – язык оригинала

Фарион свой рот открыла и полезло из рота,
мусор видит эта дива, поливает не щадя:

"Если бы я была у власти, всех бы научила я,
как вести себя, как думать, как вам жить сказала бы я".

Дорогая вы Ирина, сколько погубили душ?
Сколько написали писем вы в контору красных груш?

В молодости вы активно представляли КПСС,
а сейчас кричите громко, что враги все это, стресс.

Вы – агент Кремля уж точно, тут и к бабке не ходи.
Я желаю вам досрочно – счастья, радости, любви.

После прочтения стихотворения Александр Усик также обратился к защитникам Украины.

"Всем ребятам, защищающим нашу Украину, невероятное уважение. Слава Украине!", — сказал он.

Напомним, Ирина Фарион обвинила военных в том, что они общаются на русском языке. Она, в частности, заявила, что "не может назвать" украинцами "азовцев", которые не говорят на украинском языке (видео).

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Дата публикации
Просмотры
1159
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