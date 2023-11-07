"Вы — агент Кремля": Усик посвятил Фарион стих после ее упреков военным — видео

Украинский боксер посвятил Ирине Фарион стихотворение.
Украинский боксер Александр Усик написал стихотворение-обращение для филолога Ирины Фарион в ответ на ее упреки военным, которые общаются на русском языке.
Перед декламированием строк, Усик обратился к Фарион со словами: "Стихотворение посвящается Ирине Фарион. Смотрите, Ирочка, я одет – все, как вы любите".
Текст – язык оригинала
Фарион свой рот открыла и полезло из рота,
мусор видит эта дива, поливает не щадя:
"Если бы я была у власти, всех бы научила я,
как вести себя, как думать, как вам жить сказала бы я".
Дорогая вы Ирина, сколько погубили душ?
Сколько написали писем вы в контору красных груш?
В молодости вы активно представляли КПСС,
а сейчас кричите громко, что враги все это, стресс.
Вы – агент Кремля уж точно, тут и к бабке не ходи.
Я желаю вам досрочно – счастья, радости, любви.
После прочтения стихотворения Александр Усик также обратился к защитникам Украины.
"Всем ребятам, защищающим нашу Украину, невероятное уважение. Слава Украине!", — сказал он.
Напомним, Ирина Фарион обвинила военных в том, что они общаются на русском языке. Она, в частности, заявила, что "не может назвать" украинцами "азовцев", которые не говорят на украинском языке (видео).
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