В оккупированном Мелитополе раздался взрыв

По словам очевидцев, звук взрыва раздался примерно в 14:00.

В среду, 15 ноября, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздался взрыв.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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"Взрыв в Мелитополе. Снова оккупанту беспокойно. Выясняем, что произошло", — коротко прокомментировал он "бавовну".

По словам очевидцев, звук взрыва раздался примерно в 14:00.

Что произошло – пока неизвестно.

Напомним, на днях в Мелитополе взорвали штаб россиян. Украинская разведка сообщила, что в результате мощного взрыва погибли по меньшей мере три российских офицера. В ГУР подрыв назвали "акцией мести".

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