В оккупированном Мелитополе раздался взрыв

По словам очевидцев, звук взрыва раздался примерно в 14:00.
В среду, 15 ноября, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздался взрыв.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Взрыв в Мелитополе. Снова оккупанту беспокойно. Выясняем, что произошло", — коротко прокомментировал он "бавовну".
По словам очевидцев, звук взрыва раздался примерно в 14:00.
Что произошло – пока неизвестно.
Напомним, на днях в Мелитополе взорвали штаб россиян. Украинская разведка сообщила, что в результате мощного взрыва погибли по меньшей мере три российских офицера. В ГУР подрыв назвали "акцией мести".
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