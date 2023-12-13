В "Киевстаре" не исключают, что масштабная атака была изнутри сети

В компании " Kyivstar " не исключают, что масштабная кибератаки могла быть осуществлена изнутри сети. Атаку называют серьезной. Она покинула 24 миллиона абонентов без мобильной связи.

Об этом рассказал президент компании Александр Комаров в недавнем интервью "Forbes".

"Чтобы так сильно повредить сеть, безусловно, должны были быть определенные движения внутри сети. Так или иначе, но периметр был нарушен", — подчеркнул Комаров.

По его словам, компания активно расследует инцидент. Впрочем, президент воздержался от конкретных деталей, но подчеркнул, что к расследованию привлечены правоохранительные органы.

"У нас есть версии, но это предмет расследования правоохранительных органов. Они важны для того, чтобы не допустить повторения подобного инцидента в процессе восстановления", – рассказал Комаров.

Напомним, с утра 12 декабря в работе "Киевстар" произошел масштабный сбой. На проблемы со связью стали жаловаться пользователи мобильного оператора. В частности, речь идет не только о проблемах с покрытием, но также не работает и проводной Интернет.

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