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У готелі знайшли каблучку з діамантом за понад 800 000 доларів

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
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У готелі знайшли каблучку з діамантом за понад 800 000 доларів

У готелі знайшли загублену каблучку з діамантом / Фото: instagram.com/cristiano

Власниця спершу заявила про крадіжку.

Каблучка з діамантом вартістю понад 800 000 доларів зникла з номера її власниці у готелі Ritz у Парижі, а пізніше було виявлена у доволі неочікуваноу місці.

Про це пише upi.com.

Ділова жінка з Малайзії повідомила паризьку поліцію, що її каблучка зникла зі столу в її номері в готелі, коли вона ходила крамницями. Туристка підозрювала, що коштовність вкрав службовець готелю.

За словами представників готелю, співробітники почали пошук зниклого предмета і охоронці виявили його в мішку пилососа, яким користувався прибиральник.

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Прикрасу було передано на зберігання до поліції доти, доки жінка, яка виїхала до Лондона, повернеться, щоб забрати її.

Зауважимо, The Ritz – один із найвідоміших розкішних готелів у світі, вартість проживання варіюється від 2 150 до 50 000 доларів за ніч.

Нагадаємо, турист намагався вивезти трьох тварин, прив'язавши їх до трусів. Його опуклість в штанах спричинила підозри у працівників аеропорту.

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Дата публікації
Перегляди
901
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