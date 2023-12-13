У готелі знайшли каблучку з діамантом за понад 800 000 доларів

Власниця спершу заявила про крадіжку.
Каблучка з діамантом вартістю понад 800 000 доларів зникла з номера її власниці у готелі Ritz у Парижі, а пізніше було виявлена у доволі неочікуваноу місці.
Про це пише upi.com.
Ділова жінка з Малайзії повідомила паризьку поліцію, що її каблучка зникла зі столу в її номері в готелі, коли вона ходила крамницями. Туристка підозрювала, що коштовність вкрав службовець готелю.
За словами представників готелю, співробітники почали пошук зниклого предмета і охоронці виявили його в мішку пилососа, яким користувався прибиральник.
Читайте провідні новини дня:
- Ворожий обстріл Києва вночі 13 грудня 2023 року: що відомо станом на зараз
- Мобілізація по-новому в Україні: справи ухилянтів переглядають і саджають за ґрати
- РФ вдарила дронами і балістикою: скільки цілей збила ППО і куди цілився ворог
Прикрасу було передано на зберігання до поліції доти, доки жінка, яка виїхала до Лондона, повернеться, щоб забрати її.
Зауважимо, The Ritz – один із найвідоміших розкішних готелів у світі, вартість проживання варіюється від 2 150 до 50 000 доларів за ніч.
Нагадаємо, турист намагався вивезти трьох тварин, прив'язавши їх до трусів. Його опуклість в штанах спричинила підозри у працівників аеропорту.
Читайте також: