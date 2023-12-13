В отеле нашли кольцо с бриллиантом за более чем 800 000 долларов

Собственница сначала заявила о краже.
Кольцо с бриллиантом стоимостью более 800 000 долларов исчезло из номера его владелицы в гостинице Ritz в Париже, а позже было обнаружено в довольно неожиданном месте.
Об этом пишет upi.com.
Деловая женщина из Малайзии сообщила парижскую полицию, что ее кольцо исчезло со стола в ее номере в гостинице, когда она ходила по магазинам. Туристка подозревала, что драгоценность украл работник гостиницы.
По словам представителей гостиницы, сотрудники начали поиск пропавшего предмета и охранники обнаружили его в мешке пылесоса, которым пользовался уборщик.
Читайте главные новости дня:
- Вражеские обстрелы Киева ночью 13 декабря 2023 года: что известно по состоянию на сейчас
- Мобилизация по-новому в Украине: дела уклонистов пересматривают и сажают за решетку
- РФ ударила дронами и баллистикой: сколько целей сбило ПВО и куда целился враг
Украшение было передано на хранение в полицию, пока женщина, выехавшая в Лондон, вернется, чтобы забрать ее.
Заметим, The Ritz – один из самых известных роскошных отелей в мире, стоимость проживания варьируется от 2 150 до 50 000 долларов за ночь.
Напомним, турист пытался вывезти трех животных, привязав их к трусам. Его выпуклость в штанах вызвала подозрения у работников аэропорта.
Читайте также: