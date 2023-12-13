Атака на "Киевстар": когда возобновят связь и будет ли компенсация абонентам

Компания мобильной связи "Киевстар" сообщает о частичном возобновлении работы, однако восстановление функций и услуг после хакерской атаки специалисты компании ожидают в среду. Миллионы украинцев со вчерашнего дня не могут дозвониться знакомым и родным, а еще — расплатиться за проезд в транспорте и даже снять средства с банкоматов.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Лоскун.

Во вторник, 12 декабря, мобильная связь от "Киевстара" в Украине исчезла. Воспользоваться Интернетом тоже невозможно.

"Киевстар" – один из крупнейших мобильных операторов. Он обслуживает более 24 миллионов абонентов. Люди жаловались: не могут снять деньги с банкоматов, расплатиться с курьерами и даже в метро. Дозвониться в экстренные службы тоже невозможно.

В "Киевстаре" заявили – ситуация серьезная. Компанию атаковали хакеры. Чиновники даже созвали совещание. Министр развития громад Александр Кубраков заявил: надеется, связь возобновится как можно быстрее. Пользователям "Киевстара" посоветовали переключиться на других операторов. Но у большинства абонентов это не вышло.

"Киевстар"

В "Киевстаре" успокоили: утечки персональных данных абонентов не было. В то же время, украинцы начали массово покупать стартовые пакеты других компаний. Впрочем, быстро подключиться не удалось.

"Есть ограничения на регистрацию сети. Должен пройти по правилам некоторый цикл. Сейчас накопилась очередь. Я думаю, эта очередь отработается нормально", – говорит директор департамента эксплуатации сетей компании оператора мобильной связи Александр Ананьев.

Тем, кому срочно нужно связаться с родными, в министерстве внутренних дел посоветовали обращаться в ближайшие управления полиции, спасателей и пограничников. Или же к "пунктам незламности", где есть WIFI. Из-за сбоев со связью во многих городах не работала и система оповещения о воздушной тревоге.

Хакерская атака повлияла и на освещение улиц. Скажем, во Львове его должны были потушить в 7:30, но фонари горели даже после обеда. Обычно их отключала система, подключенная к сети. Теперь же – коммунальщики делали это вручную. И под вечер запускали – так же.

В "Киевстаре" извинились перед всеми абонентами, которые испытали неудобства и пообещали компенсацию.

"Киевстар" обязательно предоставит компенсацию тем, кто не имел связи или не мог пользоваться оператором", — сказал генеральный директор компании "Киевстар" Александр Комаров.

Александр Комаров

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Мощная атака хакеров на "Киевстар"! Как миллионы украинцев прожили день без связи

Кибератаку уже расследуют в Службе безопасности Украины. Там открыли уголовное производство сразу по восьми статьям. Среди них – в частности, посягательство на территориальную целостность Украины, государственная измена и диверсия.

Напомним, 12 декабря в работе одного из крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар" произошел масштабный сбой. Впоследствии стало известно, что речь идет о мощной хакерской атаке.

Генеральный директор компании заявил, что после масштабной кибератаки на "Киевстаре" до сих пор непонятно, когда удастся восстановить сервисы службы связи.

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