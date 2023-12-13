Атака на "Київстар": коли відновлять зв'язок та чи буде компенсація для абонентів

Компанія мобільного зв'язку "Київстар" повідомляє про часткове поновлення роботи, проте відновлення функцій і послуг після хакерської атаки фахівці компанії очікують упродовж середи. Мільйони українців від учора не можуть додзвонитися знайомим та рідним, а ще - розплатитися за проїзд у транспорті та навіть зняти кошти із банкоматів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун .

У вівторок, 12 грудня, мобільний зв'язок від "Київстару" в Україні зник. Скористатися інтернетом теж неможливо.

"Київстар" - один із найбільших мобільних операторів. Він обслуговує понад 24 мільйони абонентів. Люди скаржились: не можуть зняти кошти з банкоматів, розплатитися із кур'єрами і навіть у метро. Додзвонитися до екстрених служб теж неможливо.

У "Київстарі" заявили - ситуація серйозна. Компанію атакували хакери. Урядовці навіть скликали нараду. Міністр розвитку громад Олександр Кубраков заявив: сподівається, зв'язок відновиться якнайшвидше. Користувачам "Київстару" порадили переключитися на інших операторів. Але у більшості абонентів це не вийшло.

"Київстар"

У "Київстарі" заспокоїли: витоку персональних даних абонентів не було. Водночас українці почали масово купувати стартові пакети інших компаній. Утім, швидко під'єднатися не вдалося.

"Є обмеження на реєстрацію мережі. Має пройти по правилам деякий цикл. Зараз накопичилося черга. Я думаю, ця черга відпрацюється нормально", - каже директор департаменту експлуатації мереж компанії оператора мобільного зв'язку Олександр Ананьєв.

Тим, кому терміново потрібно зв'язатися з рідними, у міністерстві внутрішніх справ порадили звертатися до найближчих управлінь поліції, рятувальників та прикордонників. Або ж до "пунктів незламності", де є WIFI. Через збої зі зв'язком у багатьох містах не працювала й система оповіщення про повітряну тривогу.

Хакерська атака вплинула і на освітлення вулиць. Скажімо, у Львові його мали загасити о 7:30, але ліхтарі горіли навіть пообіді. Зазвичай їх вимикала система, підключена до мережі. Нині ж - комунальники робили це вручну. І надвечір запускали - так само.

У "Київстарі" перепросили в усіх абонентів, які зазнали незручностей та пообіцяли компенсацію.

"Київстар" обов'язково надасть компенсацію тим, хто не мав зв'язку або не могли користуватися оператором", - сказав генеральний директор компанії "Київстар" Олександр Комаров.

Олександр Комаров

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Кібератаку вже розслідують у Службі безпеці України. Там відкрили кримінальне провадження одразу за вісьмома статтями. Серед них - зокрема, посягання на територіальну цілісність України, державна зрада та диверсія.

Нагадаємо, 12 грудня у роботі одного з найбільших мобільних операторів України "Київстар" стався масштабний збій. Згодом стало відомо, що йдеться про потужну хакерську атаку.

Генеральний директор компанії заявив, що після масштабної кібератаки на "Київстар" досі незрозуміло, коли вдасться відновити сервіси служби зв'язку.

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