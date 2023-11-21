В Україні розробили ударний дрон, який пробиває кілька бронеплит за раз (відео)

В Україні розробили ударний дрон, який може пробити дві потужні бронеплити за раз.

Відео випробувань дрона показав Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

"Наша оборонка вже регулярно випробовує нові рішення. Розробляємо нове, модернізуємо старе, відновлюємо виробництво давно забутих але таких, що добре себе зарекомендували виробів. Ось один з ударних дронів західного виробництва непогано себе зарекомендував на полі бою, але бойову частину військові попросили зробити більш потужною", - підписав відео Камишін.

На ньому показано результат випробування цієї самої нової бойової частини для цього дрона. Камишін каже, що випробування пройшли успішно — вибух повністю розвалив бронеплиту товщиною 50мм, за нею — ще одну, 16мм, і вм’яв третю, також 16мм.

В Україні розробили ударний дрон, який пробиває кілька бронеплит за раз

Нагадаємо, Сили оборони України виявили ворожі броньовані тягачі та за допомогою дронів завдали по них ударів. Крім того, воїни ЗСУ знищили "Гвоздиками" ворожу гармату. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Читайте також: