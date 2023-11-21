"У нас є план": Умєров висловився про деокупацію українських територій

Рустем Умєров заявив, що Збройні сили України чітко дотримуються свого плану щодо звільнення захоплених ворогом територій.

Про це він сказав 21 листопада під час спільної конференції зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

Він зауважив, що ЗСУ не зупиняються у своїй роботі зі звільнення земель України.

"Щодо деокупації всіх тимчасово окупованих територій у нас є план, і згідно цього плану ми рухаємося. Зупинки немає. Ми продовжуємо", – сказав Умєров.

Він запевнив, що жодного моменту для перегрупування чи чогось подібного наші захисники ворогу не дадуть.

Нагадаємо, під час візиту до України 21 листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги для України. Зокрема, до нього увійдуть системи IRIS-T, снаряди та інша зброя.

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