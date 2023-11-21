"У нас есть план": Умеров высказался о деоккупации украинских территорий

Рустем Умеров заявил, что Вооруженные силы Украины четко придерживаются своего плана по освобождению захваченных врагом территорий.

Об этом он сказал 21 ноября на совместной конференции со своим немецким коллегой Борисом Писториусом.

Он отметил, что ВСУ не останавливаются в своей работе по освобождению земель Украины.

"О декупации всех временно оккупированных территорий у нас есть план, и согласно этому плану мы двигаемся. Остановки нет. Мы продолжаем", — сказал Умеров.

Он заверил, что ни одного момента для перегруппировки или чего-то подобного наши защитники врагу не дадут.

Напомним, во время визита в Украину 21 ноября министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете помощи для Украины. В частности, в него войдут системы IRIS-T, снаряды и другое оружие.

Читайте также: