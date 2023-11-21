Украинские пилоты в Дании уже летают на F-16 — ВС

Украинские пилоты с инструкторами уже тренируются летать на F-16. Далее последуют этапы с самостоятельными и боевыми полетами.

В Дании украинские пилоты уже проходят подготовку в воздухе с инструкторами на истребителях F-16.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга.

"Перед этим были легкомоторные самолеты натовского образца, которые помогают легче перейти на F-16. Сейчас это уже полеты с инструктором. Каждый день может увеличиваться число украинских пилотов, которые проходят подготовку и выполняют задачи, которые ставит перед ними инструктор", — рассказал Игнат.

По его словам, следующим этапом будут самостоятельные полёты на самолетах.

"И тогда уже соответственно полеты на боевое применение для того, чтобы учиться воевать на этом самолете", — рассказал представитель ПС.

Он добавил, что кроме Дании, пилоты проходят обучение в США и Великобритании. Готовятся не только пилоты, но другие специалисты, наземный персонал, офицеры боевого управления и инженерно-авиационной службы.

Когда Украина получит самолеты F-16

Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что первые истребители F-16 могут появиться в Украине весной 2024 года.

По его словам, Украине хватило бы около 150 самолетов, чтобы эффективно оградить воздушное пространство.

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