Чи піднімуться ціни на пальне в грудні: експерт зробив прогноз

В Україні в найближчі тижні ціни на бензин та дизель можуть продовжити падати. Ця тенденція спостерігається останніми днями.

Про це розповів директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

За його словами, на відміну від скрапленого газу, з постачанням якого виникли проблеми на польському кордоні, немає навіть мінімальних ознак того, що на ринку є дефіцит бензину чи дизеля.

“Як доказ цього, минулого тижня почали окремі мережі знижувати ціни. Вчора був досить масовий етап зниження, великі мережі національній мережі знизили ціни на гривню. Цей процес триватиме, я думаю, найближчі десять днів - тиждень ми побачимо ще зменшення ціни, на пару гривень”, - наголосив Сергій Куюн.

Проте це не буде межею зниження ціни на ці види пального. Вплинуло на це, зокрема, глобальне зменшення вартості на світовому ринку.

“Якщо вона на піку у вересні була 95 доларів за барель, то сьогодні 80-82. І, відповідно, ціни закупівельні теж знижуються, і зараз цей процес перекинувся на роздріб”, - пояснив експерт.

Водночас по скрапленому газу у грудні ситуація має владнатися.

“Що стосується наступного року, ніхто не дає в цій галузі довгострокових прогнозів. Як бачимо, цей рік показав, чого варті всі прогнози. Цей ринок став абсолютно непередбачуваним, прогнозувати його дуже важко, головним чином, через те, що дуже велика роль зараз знаходиться в окремих нафтовидобувних країнах”, - підкреслив Куюн.

Нагадаємо, що вартість овочів борщового набору в Україні зростатимуть на декілька відсотків щомісяця.