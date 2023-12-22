Ночью РФ ударила по Украине беспилотниками: сколько дронов удалось сбить ПВО

Защитникам неба не удалось ликвидировать все БПЛА.
Ночью в пятницу, 22 декабря, армия Российской Федерации в очередной раз атаковала Украину беспилотниками "Shahed". Силы ПВО ликвидировали 24 российских дрона.
Об этом сообщили в строительстве Генерального штаба ВСУ.
"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 28 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны 24 ударных БпЛА уничтожены", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что захватчики ударили 28 ударными беспилотниками. Враг запускал "Shahed" из районов Курска, Приморско-Ахтарска (РФ), а также Чауды в аннексированном Крыму.
"В результате боевой работы сбиты 24 "Шахеда" в пределах Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областей", — говорится в сообщении Командования Воздушных сил.
Ночная атака дронов
Поздним вечером 21 декабря, после 23:00, воздушная тревога охватила большую часть Украины. Сирены тревоги звучали на севере, в центре, восточных, южных областях. Не покраснели только регионы на западе страны.
В Киевской области тревога продолжалась почти 2,5 часа. РФ массированно атаковала Киев дронами. Сработали силы ПВО. Но обломки сбитых дронов задали повреждения. Есть попадание в жилой дом.
Кроме того, под ударом дронов оказались и другие регионы. Сообщалось, что ночью в Хмельницкой области раздались взрывы. В Одесской области также сработало ПВО.