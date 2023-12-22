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Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

Фото: УНИАН

Валюта стремительно подорожала перед выходными.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 22 декабря. Стоимость доллара – 37,55 грн – это на 4 коп. больше курса предыдущего дня. Евро вырос на 22 коп., а злотый — 2 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 37,59 грн (+4 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 41,28 грн (+22 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 9,51 грн (+6 коп.).

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 37,40 – 37,90 грн
  • "Ощадбанк" – 37,80 – 38,15 грн
  • "ПУМБ" – 37,50 – 38,10 грн
  • "Укрсиббанк" – 37,50 – 38,10 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,55 – 38,25 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 40,90 – 41,90 грн
  • "Сбербанк" — 41,00 — 41,90 грн
  • "ПУМБ" – 41,20 – 41,90 грн
  • "Укрсиббанк" – 40,90 – 41,90 грн
  • "Укрэксимбанк" – 41,15 – 41,95 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,23 – 9,63 грн
  • "Сбербанк" — 8,90 — 9,60 грн
  • "ПУМБ" – 9,15 – 9,70 грн
  • "Райффайзен Банк" – 8,80 – 9,60 грн

В обменниках доллар продают в среднем по 38,20 грн. Покупают за 37,50 грн. За евро в обменниках предлагается 40,20 грн. Продают по 41,00 грн.

Как сообщалось, курс валют в Украине: доллар пошел вверх. На наличном рынке валюты после колебаний четко определился восходящий тренд, гривна заметно подешевела.

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Дата публикации
Просмотры
2359
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