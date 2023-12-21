Где в Украине погода ухудшится: прогноз на 22 декабря

Местами в стране будет сильный ветер.
В пятницу, 22 декабря, в ряде областей Украины ухудшится погода. Температура воздуха немного снизится, местами – сне и сильный ветер.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В пятницу в Украине облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Лишь днем в Закарпатье и Прикарпатье будет снег, а местами — с дождем. Днем на западе Украины местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. На высокогорье Карпат — штормить — 20-25 м/с, метель.
На территории Украины температура воздуха ночью составит от 4° тепла до 1° мороза. Днем столбики термометров покажут 1-6° тепла. На юге и юго-востоке страны температура будет выше: ночью +2-7°, а днем +5-10°. Тем временем в Карпатах держится мороз: ночью температура опустится до -3-8°, а днем от 0° до 5°.
Штормовое предупреждение
Синоптики предупреждают о непогоде в ряде областей 22 декабря. Там объявлен ІІ уровень опасности, оранжевый
"В западных областях порывы ветра 17-22 м/с, Львовской и Ивано-Франковской 25 м/с. На Закарпатье и в Карпатах сильные осадки. На высокогорье Карпат сильный снег, порывы ветра 25-30 м/с, метели ", – сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Киеве
В Киевской области 22 декабря будет облачно. Ночью без существенных осадков, днем — дождь и мокрый снег.
В Киевской области температура воздуха ночью будет от 1° мороза до 4° тепла, а днем — 2-7° тепла. В Киеве в течение суток столбики термометров покажут 1-3° тепла.
Напомним, синоптикиня Наталья Птуха рассказала о погоде на Рождество. По ее словам, в страну 24 и 25 декабря придет новый атмосферный фронт с запада. Поэтому на Сочельник и Рождество возможны снег с дождем, но снежного покрова они не будут прибавлять.
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