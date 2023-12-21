Де в Україні сильно погіршиться погода: прогноз на 22 грудня

У п'ятницю, 22 грудня, у низці областей України погіршиться погода. Температура повітря трохи знизиться, місцями - сні та сильний вітер.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У п'ятницю в Україні буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Лише вдень на Закарпатті та Прикарпатті буде сніг, а місцями - з дощем. Вдень на заході України місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. На високогір'ї Карпат - штормитиме - 20-25 м/с, хуртовина.

На території України температура повітря вночі становитиме від 4° тепла до 1° морозу. Вдень стовпчики термометрів покажуть 1-6° тепла. На півдні та південному сході країни температура буде вищою: вночі +2-7°, а вдень +5-10°. Тим часом у Карпатах тримається мороз: вночі температура опуститься до -3-8°, а вдень - від 0° до 5°.

Штормове попередження

Синоптики попереджають про негоду в низці областей 22 грудня. Там оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий

"У західних областях пориви вітру 17-22 м/с, на Львівщині та Івано-Франківщині 25 м/с. На Закарпатті та в Карпатах значні опади. На високогір'ї Карпат сильний сніг, пориви вітру 25-30 м/с, хуртовини", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні.

Погода в Києві

На Київщині 22 грудня буде хмарно. Вночі без істотних опадів, а вдень - дощ та мокрий сніг.

В Київській області температура повітря вночі буде від 1° морозу до 4° тепла, а вдень - 2-7° тепла. В Києві протягом доби стовпчики термометрів покажуть 1-3° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 22 грудня. / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Птуха розповіла про погоду на Різдво. За її словами, до країни 24 і 25 грудня прийде новий атмосферний фронт із заходу. Тому на Святвечір та Різдво можливі сніг з дощем, але снігового покриву вони не надто додаватимуть.

Читайте також: