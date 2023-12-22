13 братьев и сестер побили мировой рекорд своим общим возрастом – фото

13 братьев и сестер из Нидерландов побили мировой рекорд своим общим возрастом.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

26 февраля в 1928 году у 24-летнего Йоханнеса Бирса и его 23-летней жены Аалтье Муйдж появились на свет первенцы – близнецы Рика и Ник.

У пары родилось еще 13 детей – шесть девочек и девять мальчиков – самый молодой наследник появился на свет в 1949 году, когда им было 45 и 44 года.

Йоханнеса и Аалтье уже нет в живых, как и, к сожалению, двоих их детей, Пита (1929–1999) и Яна (1934–2011). Однако оставшиеся 13 братьев и сестер в возрасте 74–95 лет по-прежнему сильны – фактически, они побили рекорд самого высокого совокупного возраста из 13 живых братьев и сестер.

Семья Бирсов в 1953 году / Фото: guinnessworldrecords.com

По состоянию на 21 декабря 2023 года, общий возраст братьев и сестер Бирс составляет 1116 лет 340 дней, что превышает возраст семьи Доннелли (Ирландия), которая установила рекорд в 2017 году с общим возрастом 1075 лет.

Все дети Бирса родились и выросли в городе Херхюговарде. Их семейный дом был построен их отцом, который позже расширил его, чтобы разместить свою семью.

Четверо сестер жили в одной спальне, а две другие спали на кровати-коробке в средневековом стиле. Все братья спали на чердаке, по два мальчика на каждой кровати.

"По совпадению мы никогда не спали дома со всеми 15 детьми одновременно", — рассказал Джос, младший брат. "Мой старший брат служил солдатом в Индонезии еще до моего рождения во время войны в конце 1940-х годов. Когда он вернулся, моя старшая сестра вышла замуж".

Семья Бирсов в 2015 году / Фото: guinnessworldrecords.com

Кроме того, иногда одна или несколько сестер ночевали в других домах по соседству, поскольку, по словам Джоса, их передавали другим большим семьям, чтобы они помогали по дому. "Им приходилось оставаться там на ночь, даже если эта семья жила менее чем в 100 метрах от нас", — вспоминает он.

Джос говорит, что в детстве ему нравилась "приятная суета", когда его окружало такое количество братьев и сестер.

Его старшие братья всегда были рядом, чтобы помочь ему с домашними заданиями, и у него остались приятные воспоминания об игре с ними в футбол в саду.

Обратной стороной было то, что деньги были рассеяны, и он помнит, что получал меньше рождественских подарков, чем другие дети в этом районе. "Еще одним недостатком было то, что отец был очень строгим", – сказал Джос. "Если у девочек иногда случались приступы смеха, то они прекращались, отец относился к ним нелегко".

Семья Бирсов в 2023 году / Фото: guinnessworldrecords.com

Еда была напряженным делом: Аалтье обычно готовила всю еду сама, а сестры потом мыли посуду.

"Там был большой стол, но когда мы все были дома, маленький стол использовался отдельно", – вспоминает Джос. "Когда сестры встречались, а их друзья оставались на ужин, нам иногда приходилось есть в коридоре".

Когда братья и сестры Бирс стали взрослыми, почти все они продолжали жить в своем родном городе и его окрестностях (исключением был Ник, старший брат, переехавший в США на 25 лет, прежде чем вернуться).

Это означало, что семья часто собиралась вместе каждый год, делая это в дни рождения каждого из братьев и сестер, а также в годовщину свадьбы.

Девять из 13 живых братьев и сестер по-прежнему живут в непосредственной близости друг от друга и обычно встречаются раз в неделю; братья вместе играют в теннис, а сестры проводят день за игрой в карты.

Ежегодно братья и сестры проводят выходные вместе за городом, в дополнение к традиции братьев каждый год совершать однодневную поездку в новое место.

У 15 братьев и сестер Бирс родилось 45 детей, 77 внуков и 26 правнуков, что составило 163 потомка Йоханнеса и Аалтье.

Джос не связывает долголетие своих братьев и сестер с хорошими генами, поскольку их мать умерла в возрасте 62 лет, а отец – в 73.

Читайте главные новости дня:

Скорее он считает, что есть несколько более важных факторов, которые привели к тому, что его братья и сестры стали рекордсменами, такие как крепкие семейные связи, сочувствие друг к другу, здоровый и непринужденный образ жизни, хорошее чувство юмора, позитивный взгляд на жизнь, не держание обид и просто то, что никогда не страдали серьезными заболеваниями.

"Наш совет: принимайте людей такими, какие они есть, а не такими, какими вы хотите их видеть. И всегда будьте позитивными, даже если другие не такие", — добавил Джос.

Напомним, 1 декабря самые старые в мире мужчины-тройняшки отпраздновали день рождения. Сколько им исполнилось лет.

Читайте также: