Умерла экс-рекордсменка по самым длинным ногтям в мире - фото

Американка Ли Редмонд, когда-то имеющая самые длинные ногти в мире, умерла в возрасте 82 лет.

Она ушла из жизни 14 декабря в штате Юта, США, сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Прабабушка, занесенная в Зал славы Книги рекордов Гиннеса, стала иконой в мире рекордсменов, когда в 2003 году ошеломила своими длиннющими ногтями.

Она не стригла их с 1979 года, а к 2003 году их общая длина возросла до 7м 51,3см.

Ли Редмонд / Фото: guinnessworldrecords.com

Благодаря тщательному уходу и маникюру ногти Ли стали еще длиннее, и в 2008 году их снова измерили на съемках итальянского телешоу Lo Show dei Record. Затем они достигли общей длины 8,65 м, а также стали самыми длинными ногтями на паре рук за всю историю (у женщин), сохраняя этот титул, пока его не побила Диана Армстронг (США) в 2022 году.

Ли решила прекратить подпиливать и стричь ногти, бросив вызов самой себе и проверив, какой длины они смогут отрасти, прежде чем начнут "искажать форму", как это произошло со многими знаменитыми длинными ногтями. Однако ее ногти приобрели совсем другой вид. Она так заботилась о них, что они не скручивались, а превращались в длинные красивые арки. Ежедневно Ли обрабатывала ногти теплым оливковым маслом и чистила их зубной щеткой, а затем наносила на каждый ноготь полторы бутылочки лака. Затем она разрисовывала их своим фирменным золотом.

Ли Редмонд / Фото: guinnessworldrecords.com

Несмотря на то, что многие могли подумать, что ногти Ли мешали ей вести нормальную жизнь, она все еще могла мыть посуду, пользоваться мобильным телефоном, стричь детей и даже водить машину.

Ногти Ли принесли ей международную популярность, но, к сожалению, она лишилась их в автокатастрофе в 2009 году. Как-то она сказала об этом инциденте: "Я слышала, как ломались ногти, и ничего не помню после ощущения, как меня вытаскивали из машины".

Женщина получила серьезные травмы и после аварии была госпитализирована. Она полностью поправилась, но, к сожалению, ее знаменитые ногти были сломаны. Позже она сказала, что чувствовала, что потеряла часть своей личности, но это было то, что ей пришлось принять.

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Крейг Глендей, главный редактор Книги рекордов Гиннеса, сказал: "Нам всем очень грустно слышать о смерти Ли. Она была прекрасным человеком – добрая, щедрая и сочувственная женщина, использовавшая свою международную популярность, чтобы пролить свет на то, что мы все должны праздновать наши отличия: "Мы все уникальны, — говорила она, — и это замечательно".

В Ли остались дети Дони, Минди и Роби, 14 внуков и правнуков, а также шесть братьев и сестер.

Ее похороны пройдут в Юте 21 декабря.

Напомним, на днях самая низкая женщина на планете отпраздновала юбилей. Какой у нее рост и фото рекордсменки.

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