Умерла экс-рекордсменка по самым длинным ногтям в мире - фото

Ли Редмонд было 82 года.
Американка Ли Редмонд, когда-то имеющая самые длинные ногти в мире, умерла в возрасте 82 лет.
Она ушла из жизни 14 декабря в штате Юта, США, сообщает Книга рекордов Гиннеса.
Прабабушка, занесенная в Зал славы Книги рекордов Гиннеса, стала иконой в мире рекордсменов, когда в 2003 году ошеломила своими длиннющими ногтями.
Она не стригла их с 1979 года, а к 2003 году их общая длина возросла до 7м 51,3см.
Благодаря тщательному уходу и маникюру ногти Ли стали еще длиннее, и в 2008 году их снова измерили на съемках итальянского телешоу Lo Show dei Record. Затем они достигли общей длины 8,65 м, а также стали самыми длинными ногтями на паре рук за всю историю (у женщин), сохраняя этот титул, пока его не побила Диана Армстронг (США) в 2022 году.
Ли решила прекратить подпиливать и стричь ногти, бросив вызов самой себе и проверив, какой длины они смогут отрасти, прежде чем начнут "искажать форму", как это произошло со многими знаменитыми длинными ногтями. Однако ее ногти приобрели совсем другой вид. Она так заботилась о них, что они не скручивались, а превращались в длинные красивые арки. Ежедневно Ли обрабатывала ногти теплым оливковым маслом и чистила их зубной щеткой, а затем наносила на каждый ноготь полторы бутылочки лака. Затем она разрисовывала их своим фирменным золотом.
Несмотря на то, что многие могли подумать, что ногти Ли мешали ей вести нормальную жизнь, она все еще могла мыть посуду, пользоваться мобильным телефоном, стричь детей и даже водить машину.
Ногти Ли принесли ей международную популярность, но, к сожалению, она лишилась их в автокатастрофе в 2009 году. Как-то она сказала об этом инциденте: "Я слышала, как ломались ногти, и ничего не помню после ощущения, как меня вытаскивали из машины".
Женщина получила серьезные травмы и после аварии была госпитализирована. Она полностью поправилась, но, к сожалению, ее знаменитые ногти были сломаны. Позже она сказала, что чувствовала, что потеряла часть своей личности, но это было то, что ей пришлось принять.
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Крейг Глендей, главный редактор Книги рекордов Гиннеса, сказал: "Нам всем очень грустно слышать о смерти Ли. Она была прекрасным человеком – добрая, щедрая и сочувственная женщина, использовавшая свою международную популярность, чтобы пролить свет на то, что мы все должны праздновать наши отличия: "Мы все уникальны, — говорила она, — и это замечательно".
В Ли остались дети Дони, Минди и Роби, 14 внуков и правнуков, а также шесть братьев и сестер.
Ее похороны пройдут в Юте 21 декабря.
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