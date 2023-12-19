В Минобороны прокомментировали вручение повесток в публичных местах

В ведомости отмечают, мол, а как позвать мужчин?

Многие люди заявляют о готовности присоединиться к рядам Вооруженных сил, "если их позовут". Впрочем, а "как позвать" и сообщить таким украинцам, "что они нужны".

Так в эфире "Радио Свобода" спикер Минобороны Илларион Павлюк прокомментировал раздачу повесток в публичных местах.

"Как им всем сообщить, что они нужны? Если общество очень негативно воспринимает приход с повестками в публичное место", — отмечает он.

По его словам, "почему-то нас фокус очень сильно смещен в сторону возмущающегося меньшинства — они не рассчитывали, что им в ресторане принесут повестку и они бы хотели иначе".

"А почему фокус не смещен в сторону воинов на фронте, которые элементарно в отпуск не могут уйти, потому что командир не пускает, потому что "тебя надо кем-то заменить", — заявил представитель Минобороны.

Как сообщалось, в Николаеве сотрудники ТЦК устроили рейд "Эпицентром". У посетителей проверяли документы, а некоторых даже приглашали в военкомат.

Ранее сообщалось, что СБУ и ТЦК проверяют рестораны Киева. В элитном заведении "Веранда на Днепре" силовики проводили контрдиверсионные мероприятия – проверяли документы и искали подозреваемых в противоправной деятельности людей.

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